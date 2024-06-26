25  июля группа Rock Privet даст концерт на крыше с видом на Финский залив!

25 июля клуб «Космонавт» приглашает на опен-эйр концерт группы Rock Privet. Группа выступит на крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив.

© пресс-служба клуба "Космонавт"

Всех поклонников Rock Privet в июле ждет по-настоящему летняя и действительно горячая программа: талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры. Какая бы погода ни была, вы на 100% почувствуете летнюю жару, ведь Rock Privet - беспроигрышные каверы русскоязычных хитов с незабываемым роковым звучанием. Будет громко, ярко и весело!

Концерт пройдет на одной из самых больших оборудованных крыш в городе - ROOF PLACE. Площадка находится в сердце Васильевского острова, в Брусницын квартале, и с нее открывается потрясающий вид на Финский залив! Только представьте: крыша, красивый закат, любимые треки на сцене и, пожалуй, один из лучших вечеров этого лета ждет вас 25 июля!

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйры сезона. С мая по август клуб организует концерты Хелависа, Танцы Минус, Пилот, Юля Паршута и Марк Тишман, Крематорий, Ундервуд на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.

Made by “Космонавт” / 30 мая - 30 августа

Билеты уже в продаже на сайте.