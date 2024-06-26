Патриарх призвал наградить посмертно убитого в Дагестане священника

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, погибшего от рук террористов протоиерея Николая Котельникова нужно наградить посмертно орденом Александра Невского.

"За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно", - цитирует пресс-служба святейшего его слова перед открытием Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя.



Напомним, что священник погиб от рук террористов в Дербенте. По последним данным, в результате атаки в Дагестане погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.

Священнослужитель уже награжден президентом России Владимиром Путиным посмертно Орденом Мужества.