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Патриарх призвал наградить посмертно убитого в Дагестане священника

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, погибшего от рук террористов протоиерея Николая Котельникова нужно наградить посмертно орденом Александра Невского.

Патриарх призвал наградить посмертно убитого в Дагестане священника
© РИА Новости
"За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно", - цитирует пресс-служба святейшего его слова перед открытием Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя.

Напомним, что священник погиб от рук террористов в Дербенте. По последним данным, в результате атаки в Дагестане погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.

Священнослужитель уже награжден президентом России Владимиром Путиным посмертно Орденом Мужества.

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