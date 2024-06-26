Шахназаров прокомментировал уголовное дело против него на Украине

Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении себя на Украине.

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«Мне это все абсолютно неинтересно. Я об этом ничего знать не хочу, и комментировать тут нечего», – сказал режиссер в разговоре с «Абзацем».



Ранее Генпрокуратура Украины возбудила против Шахназарова уголовное дело за то, что он «как публичное лицо и представитель «культурной ячейки России», пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически выражал свою позицию» в поддержку России.

Украинские прокуроры, в частности, инкриминируют ему высказывания, сделанные в интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» в сентябре 2023 года. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.