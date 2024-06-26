Симоньян обратилась к Шахназарову после возбуждения против него дела на Украине

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приободрила режиссера Карена Шахназарова, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело на Украине.

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«Карен Георгиевич, добро пожаловать в нашу тесную, теплую компанию», - написала Симоньян в своем личном Telegram-канале.



Таким образом журналистка намекнула на то, что теперь и он причислен к кругу знаменитых россиян, в отношении которых украинские власти завели уголовные дела.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Симоньян уголовное дело за то, что она якобы призывала «к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года», а также «неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины». В марте 2022 года украинскими властями уже возбуждалось дело в отношении нее о финансировании действий, совершенных с целью «насильственного захвата власти» или «изменения границ» Украины.

Ранее в среду, 26 июня, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Карена Шахназарова за его высказывания в поддержку России. Сам режиссер сказал, что ему такие известия не интересны.