Житель Махачкалы решил прокатиться на сапборде по улице после того, как ее затопило. Видео с плывущим мужчиной публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах житель города сидит на сапборде на коленях и управляет движением с помощью весла. Также на видео попали автомобили, в том числе пожарная машина, которым вода достала до фар. На одной из улиц вода полностью перекрыла ливневку и образовала воронку.

Власти Махачкалы объяснили образовавшийся после ливней потоп ветхостью водосточной системы, а также тем, что такие погодные явления являются редкостью для региона.