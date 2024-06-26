Погибшую в из-за обстрела двухлетнюю девочку похоронили в Севастополе
Двухлетнюю Лизу Кирнос убило американской ракетой ATACMS при обстреле Вооруженных сил Украины в Севастополе. Об этом в среду, 26 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ребенка похоронили на «Аллее славы», где упокоены герои специальной военной операции.
— Нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка, — заявил Развожаев.
По его словам, девочка была третьим ребенком в семье. Братья маленькой Лизы до сих пор не могут поверить, что их сестренки нет в живых. Губернатор подчеркнул, что весь Севастополь скорбит о потере вместе с родителями Лизы, следует из сообщения в Telegram-канале.
23 июня ВСУ совершили террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя с использованием поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS. Количество пострадавших уже увеличилось до 151 человека.
Официальный представитель управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Элизабет Троссел сообщил, что применение боеприпасов против населенных районов несовместимо с принципами международного права.