Погибшую в из-за обстрела двухлетнюю девочку похоронили в Севастополе

По его словам, девочка была третьим ребенком в семье. Братья маленькой Лизы до сих пор не могут поверить, что их сестренки нет в живых. Губернатор подчеркнул, что весь Севастополь скорбит о потере вместе с родителями Лизы, следует из сообщения в Telegram-канале.