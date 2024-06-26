Симоньян обратилась к оказавшемуся в «теплой компании» Шахназарову

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала уголовное дело, возбужденное на Украине против российского режиссера Карена Шахназарова. В своем Telegram-канале она написала, что режиссер присоединился к «теплой компании».

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против «известного российского режиссера» из-за поддержки СВО, сообщили в Telegram-канале ведомства 26 июня. Как отмечает РИА Новости, имени режиссера украинские прокуроры не назвали, но опубликовали цензурированную фотографию, по которой понятно, что речь идет о Шахназарове.

Украинские прокуроры заявили, что режиссер публично поддержал и «оправдывал» СВО. В сообщении подчеркивается, что он, будучи «публичным лицом и представителем культурного центра России, пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически выражал свою позицию в поддержку» российских властей.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против режиссера Шахназарова

Также в украинской генпрокуратуре заявили, что в интервью СМИ режиссер «освещал российские нарративы и лозунги». Прокуроры сослались на интервью от 18 сентября 2023 года, в котором он «распространил информацию, направленную на реализацию российской государственной информационной политики» по СВО.

«Карен Георгиевич, добро пожаловать в нашу тесную, теплую компанию», - так прокомментировала эту новость Симоньян.



В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против главреда RT уголовное дело по нескольким статьям. Симоньян после этого заявила, что украинские власти пытаются приписать ей «мифические призывы к убийствам», чтобы оправдать покушения на нее.