Уехавшему из России Смольянинову пригрозили иноагентским штрафом

Актеру Артуру Смольянинову (признан иноагентом) грозит первый штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов из-за неподачи отчетности в уполномоченный орган, сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

Как говорится в сообщении, зарегистрирован протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении Смольянинова, дата рассмотрения протокола не назначена, передает РИА «Новости». По данной статье грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Напомним, в январе 2023 года реестр иностранных агентов дополнился актером Артуром Смольяниновым и музыкальным журналистом Артемием Троицким.