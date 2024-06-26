Первое издание «Бесов» Достоевского выставят на аукцион

Первое издание романа «Бесы» Федора Достоевского выставят на аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

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В четверг, 27 июня, состоится аукцион по уникальным лотам — автографу Бориса Пастернака, первому прижизненному изданию «Бесов» Достоевского и записках Эдуарда Лимонова.

— 27 июня Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых предстанут прижизненные издания культовых авторов, их автографы и чудом сохранившиеся до наших дней редкие документы и рукописи, — рассказали в пресс-службе.



Кроме того, на торги выставили труд Павла Свиньина «Достопамятности Санкт-Петербурга» в пяти частях, который издавался с 1816 по 1828 годы. Книги Свиньина продают за 1,4 миллиона рублей на старте, а роман Достоевского — за 300 тысяч рублей, передает «Петербургский дневник».

В декабре The Telegraph сообщала, что платье принцессы Дианы было продано на аукционе Juliens Auctions за рекордные по меркам мира моды 1,14 миллиона долларов. Отмечается, что финальная стоимость королевского лота превысила экспертную оценку в 11 раз.

«Вечерняя Москва» составила рейтинг самых дорогих вещей знаменитостей, выставленных на торги. В него попал легендарный крылатый бэтмобиль, который был изготовлен для первого фильма о Бэтмене. Этот раритет в ходе аукциона продали за 4,3 миллиона долларов.