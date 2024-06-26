Глава СПЧ предложил изучать в школах китайскую и арабскую литературу

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил начать изучать в школах не только европейскую литературу, но и китайскую, индийскую и арабскую. Об этом пишет РИА Новости.

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В ходе сессии «НКО без границ: государство и общество» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) правозащитник обратил внимание на то, что в школах изучается исключительно европейская зарубежная литература.

«Я не против европейской литературы, она великолепна. Конечно, Шекспира не надо исключать из школьных программ. Но есть Китай, есть Индия, тоже с великой литературой. Есть великая средневековая арабская поэзия. Это вообще вершина мировой поэзии», - заметил Фадеев.



Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей, в том числе и песни группы «Любэ». В свою очередь лидер группы Николай Расторгуев отметил, что не против того, чтобы его творчество изучали школьники, но не смог посоветовать какую-то конкретную композицию.