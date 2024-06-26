Сябитова оценила идею увеличить госпошлины за развод

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова поддержала предложение Минфина увеличить госпошлину за расторжение брака до 5 тыс. рублей. Как она заявила «Газете.Ru», размер выплаты заставит задуматься о сохранении семьи людей, для которых сумма значительна. Сябитова отметила, что те, кого 5 тыс. рублей не остановят от развода, сделают лучше государству.

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«Как сваха и специалист в этой области я считаю, что молодые люди, например, блогеры, которые в браке ищут независимости и деньги, 5 тыс. рублей для них — это вообще ничто. Пусть заплатят, государству лучше будет, как минимум семьи глупой не будет. А те семьи, для которых 5000 — это серьезно, потому что это семейный бюджет, они остановятся и подумают, как минимум, стоит это делать или не стоит. Только время покажет, насколько этот способ действенный или недейственный, потому что в любом случае нужно собирать какую-то статистику. Для меня бездействие — это большее зло для института семьи, чем некие действия. Пусть даже, может быть, ошибочные. Если это не сработает, для специалиста по статистике будет информация для определенного анализа, выводов, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Поэтому пусть делают, вреда особого не будет, больше пользы будет», — сказала она.



Сябитова также назвала современную молодежь «взрослыми детьми». По ее словам, молодые люди сейчас женятся и разводятся по «странным причинам».

«Если мое поколение в этом возрасте уже и девяностые, и семья, и дети, и даже близких теряли, то сейчас вообще не женятся. А если женятся, то по странным причинам, ища в браке независимость, самодостаточность и т.д. Причем и разводятся тоже по странным причинам: лайк не поставил», — пояснила она.



Ранее Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Они сформулированы в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, 20 июня принятому Госдумой в первом чтении. Так, за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз. За государственную регистрацию перемены имени с выдачей соответствующего свидетельства пошлина вырастет втрое, с 1600 до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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