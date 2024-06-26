Мизулина намерена отменить концерты двух рэперов в Москве и Петербурге

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмущена планируемыми гастролями украинских рэп-исполнителей Pupis & Lil Flash$ в России. В своем Telegram-канале она заявила, что поддерживающие ВСУ исполнители готовятся дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге 20 и 21 июля.

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Родственник одного из них вообще воевал за ВСУ. Ранее они заявляли, что никогда не будут выступать в России. Я получаю много обращений от возмущенных людей. Полностью разделяю их мнение. Как это вообще понимать? Как такое в принципе возможно в условиях СВО? Чем думают владельцы площадок? – задается вопросами Мизулина.

Она также сообщила о намерении подать в МВД жалобу.

Ранее Мизулина предупредила об опасности популярной в Telegram игры Hamster Kombat. Она рассказала, что «хомячок вызывает много вопросов» из-за реакции детей. Так, в Тюмени ребенка из-за игры поместили в психиатрическую больницу — он ставил будильник и просыпался каждые три часа, чтобы тапать хомяка, а в Самаре подростка убило током, когда он играл. Также ее шокировало, что игра популярна не только среди детей, но и среди взрослых. Тренд распространился по всему СНГ, а в Узбекистане уже запретили игру.