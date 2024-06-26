21 июля Юля Паршута и Марк Тишман выступят на крыше ROOF PLACE с дуэтной программой “Любил Маяковский”

Каждое лето по традиции, сложившейся несколько лет назад, клуб “Космонавт” проводит оупен эир сезон. Одним из знаковых мероприятий этого лета станет выступление Юли Паршуты и Марка Тишмана с программой “Любил Маяковский”. Артисты впервые выступят на крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив.

© пресс-служба клуба "Космонавт"

К 130-летию великого русского поэта Владимира Маяковского! В романтической атмосфере закатного неба и бриза от Финского залива вы будете наслаждаться красивыми и проникновенными композициями в исполнении дуэта известных артистов — Юли Паршуты и Марка Тишмана, от которых захватывает дух. Разумеется, в этот вечер здесь прозвучит знаменитая песня «Маяковский», покорившая всевозможные чарты. Также в программе: множество ярких дуэтов и самых любимых композиций.

Юля Паршута — артистка, певица, актриса, автор. Звезда шоу «Маска», «Один в Один», «Шоумаскгоон», участница многочисленных телевизионных проектов. Музыка Юли — чувственный современный поп с элементами рока, погруженный в яркую инструментальную эклектику.

Марк Тишман — артист, певец, автор, обладатель «Золотого граммофона» и лауреат «Песни года», победитель шоу «Две звезды», его музыка — проникновенный интеллигентный поп со смыслом.

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Rock Privet, Хелависа, Танцы Минус, Пилот, Крематорий, Ундервуд на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.

Made by “Космонавт” / 30 мая - 30 августа

Подробности и билеты на сайте.