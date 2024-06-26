Каневский высказался о работе с Валентином Гафтом

Российский актер Леонид Каневский вспомнил о работе с коллегой Валентином Гафтом. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу FAMETIME.

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«Уникальный партнер и артист, талантливейший человек. Каждый раз после спектакля говорил: “Старик, ну ты так сегодня играл! А я - г…о”. Я отвечал: “Ты сумасшедший! Ты потрясающе играл! Помнишь, что было в зале?” И тогда Гафт успокаивался: “Да? действительно? А, ну ладно”», - поделился актер.



Каневский рассказал, что Гафт на гастроли возил в чемодане гантели. Он также сравнил коллегу с Аполлоном, который был регулярно недоволен своим телосложением.

«Гафт был Аполлон, при этом, показывая мышцы на руках, говорил: “Старик, смотри: ничего нет!” На что я возражал: “У тебя такие бицепсы!”», - добавил он.



Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года от последствий годом ранее перенесенного инсульта. Артисту было 85 лет.

Ранее Каневский рассказал, что Андрей Миронов был «пижоном и красавцем».