17  июля группа КРЕМАТОРИЙ выступит в Санкт-Петербурге с большим летним концертом!

17 июля клуб «Космонавт» приглашает на опен-эйр концерт группы «КРЕМАТОРИЙ». Впервые в истории коллектив выступит в самом центре Питера - на площадке "Двор Гостинки" на Невском.

© пресс-служба клуба "Космонавт"

Несмотря на то, что КТ, как правило, выступает в Петербурге летом только в контексте фестивалей, специально для питерских друзей КРЕМ на этот раз привезёт сольный концерт.

А вы знаете, что у Весёлого ансамбля есть целая обойма песен, которые ребята исполняют только в тёплые дни лета? В иные времена года доступ к ним строго воспрещён, потому что для всестороннего эмоционального восприятия этих музыкальных произведений декорации крайне важны. А можно ли придумать что-то более естественное, чем разгар лета, а если быть совсем уж точным, его календарный пик?

Ждём почтеннейшую публику во "Дворе Гостинки" 17 июля на главный опен-эйр петербургского лета. Сделаем этот вечер ещё жарче. Будем вместе и будет любовь, огонь и рок’н’ролл.

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Хелависы, Танцы Минус, Юли Паршуты, Пилот, Rock Privet, Ундервуд на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.

Made by “Космонавт” / 30 мая - 30 августа

Билеты уже в продаже на сайте.