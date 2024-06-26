Спецборт вылетел из Москвы в Нью-Йорк

Российский самолет вылетел в Нью-Йорк
Российский самолет Ил-96-300 вылетел из аэропорта Внуково в Москве в Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
На трекере отмечается, что самолет вылетел из Внуково в 9:07 мск. При этом указано, что этот борт является частью специального летного отряда.
Ил-96-300 обычно используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула. В 2023 году именно такой самолет забирал из Вашингтона сотрудников российской дипмиссии, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания.
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Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «никаких сенсаций» за полетом не стояло. Сейчас официальной информации о вылете самолета пока нет.