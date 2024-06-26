Половина россиян продолжают общаться с одноклассниками и однокурсниками после учёбы

Главной ценностью респонденты называют общие воспоминания и помощь в карьере

Летом у школьников и студентов заканчивается учёба. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, есть ли дружба после выпускных и как часто юношеские знакомства оказываются полезными во взрослой жизни.

Половина опрошенных россиян (50%) поддерживают отношения с друзьями по учёбе. Из них с одноклассниками общаются 20%, с однокурсниками – 9%, и с теми, и с другими – 12%. Ещё 5% отметили, что в школе или университете/институте они встретили свою любовь и поженились. 4% видятся со старыми знакомыми исключительно на встречах выпускников. У 50% таких связей не осталось.

Из тех, кто по-прежнему общается с одноклассниками, 33% назвали их хорошими друзьями. Ещё 33% – знакомыми, с которыми иногда переписываются. 29% – близкими друзьями семьи, 5% – знакомыми, с которыми часто видятся лично.

Из тех, кто по-прежнему общается с однокурсниками, у 33% отношения, в основном, по переписке. 27% хорошо дружат, также 27% иногда видятся лично, 13% поддерживают связь семьями.

Из тех, кто по-прежнему общается и с одноклассниками, и с однокурсниками, 43% называют их хорошими друзьями, 27% иногда видятся лично, 26% часто переписываются, а 4% поддерживают связь семьями.

В отношениях с товарищами по учёбе 43% больше всего ценят багаж общих воспоминаний. Пятая часть (20%) отметили доверие, сформированное годами, ещё 20% – общие интересы. 13% респондентов используют связи с бывшими одноклассниками и однокурсниками для профессиональной карьеры. Лишь 4% в их кругу стремятся похвастаться своими достижениями в жизни.

При этом 45% респондентов рассказали, что их сегодняшний круг общения формировался на протяжении жизни. Четверть (25%) нашли своих нынешних друзей на работе. У 13% большинство знакомств остались исключительно со школы, у 10% – с университета, у 7% – со двора или района, в котором росли.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 20 июня 2024 года, охват составил 17 949 интернет-пользователей, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.