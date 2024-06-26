Россиянам предложили отмечать новый праздник

Россиянам предложили отмечать 18 марта новый праздник — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Соответствующий законопроект об установлении памятной даты внесли в Государственную Думу, передает РИА Новости.

Этим же документом предлагается устранить противоречия в датировании исторических событий, которые возникли при переходе с Юлианского на Григорианский календарь.

Так, дату Ледового побоища предложили заменить с 18-го на 5-е апреля, Куликовской битвы — с 21-го на 8-е сентября, Полтавского сражения — с 10-го на 8-е июля, Бородинской битвы — с 8-го на 7-е сентября.

Обновленные даты уже вошли в учебники истории. А теперь предлагается внести изменения на законодательном уровне.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о принятии Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 года. При проведении референдума за воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов жителей.