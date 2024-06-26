Минздрав раскрыл число госпитализированных с ботулизмом россиян

С диагнозом ботулизм в больницах остаются 148 взрослых пациентов. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм. 44 из них — на искусственной вентиляции легких», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.



При этом 232 человека, включая троих детей, были выписаны в связи с улучшением состояния. «В медицинских организациях имеется достаточное количество противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи», — добавил Кузнецов.

Ранее в Костромской области был зафиксирован первый случай смерти после массового заражения россиян ботулизмом. Эпидемия началась с отравления пользователей доставки еды.