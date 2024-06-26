На продажу выставили последний вокзал Ленина

На интернет-площадках недвижимости выставили объявление о продаже самого необычного вокзала электричек в Подмосковье - здания станции Ленинская. В объявлении сказано, что объект культурного наследия регионального значения площадью 1050 кв. метров продается за 550 млн рублей.

© Российская Газета

Это отсюда отправился в Москву траурный поезд с телом вождя. До усадьбы "Горки", где он работал и умер, - 5 км. В январе 1924 года к железнодорожной станции, которая ранее называлась Герасимовской, гроб с телом Ленина донесли на руках.

В 1954-м, к 30-й годовщине его смерти, по проекту классика монументального зодчества Бориса Мезенцева возвели вокзал - памятник ампира, похожий на сталинские высотки. Говорят, красивее этой станции не было во всем Союзе. Трехъярусное сооружение увенчано шпилем с пятиконечной звездой из золотистого стекла. Снаружи вокзал опоясывают 24 колонны, внутри еще 12. Символизм проекта впечатляет: расстояние от пола до крыши 22 м (по дате рождения Ленина 22 апреля), шпиля - 17 м (по 1917 году), 24 колонны - отсылка к году кончины Ленина. 12 колонн - символ XII съезда ВКП(б).

В 2005-м здание вокзала закрыли, двери и окна забили щитами. Однако там собиралась молодежь, жгли костры бомжи. В сентябре 2020-го какие-то гопники разбили гипсовую статую Ленина, стоявшую в центре вокзала, и выложили это в интернет.

В том же году заброшенный вокзал выставили на аукцион в РЖД. Купил здание (Говорят, по просьбе Геннадия Зюганова) предприниматель, коллекционер и поклонник советской эстетики за 5,5 млн рублей. Планировали реставрировать вокзал, открыть там выставочный комплекс LeninSky с экспозицией из артефактов жизни Ленина. Не срослось.