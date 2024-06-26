Бежавшая от талибов* феминистка улетела из России

Афганская журналистка Кобра Хассани, бежавшая от талибов (движение «Талибан»* признано террористическим и запрещено в России) из-за боязни казни, вылетела из Москвы в Кабул. Об этом со ссылкой на ее адвокатов пишет «Фонтанка».

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По мнению адвоката Елены Фадеевой, не добившись убежища в России, Кобра Хассани больше не видела вариантов, как избежать депортации в Афганистан, поэтому решила вернуться сама.

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», - заметила защитница Мария Беляева.



Адвокаты отметили, что о решение журналистки они узнали от представителей афганской диаспоры в Санкт-Петербурге.

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Журналистка сбежала из Афганистана в 2021 году. Изначально она оказалась в Таджикистане, потом на территории Украины. Затем, по словам девушки, ее обманули и вместо того, чтобы отправить в Европу, переправили в Россию. Она была задержана в

в одном из петербургских портов и долгое время содержалась в СИЗО по делу о попытке нелегально пересечь границу. В феврале судья Кировского районного суда вынесла приговор Хассани и постановила ее освободить. При этом в убежище ей было отказано.

После того как США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, к власти в стране пришли члены движения «Талибан»*. К 15 августа 2021 года члены движения захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула и взяли город без боя. В начале сентября 2021 года талибы объявили состав временного правительства страны.

Ранее МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

*организация признана террористической и ее деятельность запрещена в России. Также организация запрещена ООН.