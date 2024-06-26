В Дербенте началось прощание с убитым при теракте священником

В Дербенте в храме Покрова пресвятой Богородицы началась литургия по погибшему в ходе нападения террористов протоиереем Николаем Котельниковым. Террористы зверски убили его прямо в церкви 23 июня - в день празднования Святой Троицы.

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Как стало известно, батюшка был одной из целей боевиков - они хотели расправиться с ним из-за его авторитета среди жителей многоконфессионального города.

На службе присутствует вся большая семья погибшего настоятеля храма - жена, три дочери и внуки, а также священники Махачкалинской и Бакинской епархии.

В 11:00 состоится отпевание, а в 14:00 тело предадут земле. По христианской традиции батюшку похоронят на территории церкви, где он служил 45 лет.

Накануне президент России Владимир Путин наградил Николая Котельникова орденом Мужества - посмертно. Медалью "За отвагу" также отмечен погибший охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаил Вавилин.