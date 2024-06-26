Самолет Ил-76 с российскими военными, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Солдат доставили в столицу для лечения и реабилитации. Также военнослужащим окажут необходимую психологическую помощь.

Об обмене военнопленными с Украиной Минобороны РФ сообщило вечером 25 июня. Он прошел по формуле «90 на 90». Освобожденных российские военных отправили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину

Позднее Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения военнослужащих. На видео показана перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой.