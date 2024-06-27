В Приморье девять населенных пунктов отрезаны из-за паводка

Паводок после ливневых дождей оставил без дорог девять населенных пунктов в четырех районах Приморского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В воде оказались всего 160 частных домов и 918 придомовых территорий. Лодочные переправы действуют в Новокрещенке, Молодежном, Мельничном, Дальнем Куте и Дерсу Красноармейского округа. Отрезанными пока остаются Краснояровка и Орлиный в Яковлевском, Комиссарово - в Ханкайском и Олон - в Пожарском округах.

Более сотни спасателей МЧС продолжают работать в подтопленных зонах. Жителей обеспечили продуктами и предметами первой необходимости. На местах открыты пункты временного размещения.

В ПВР Дальнереченского городского округа, где ситуация остается сложной, находятся шесть человек. В том числе один ребенок.

На оперативном совещании губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что главная задача сейчас - выполнить аварийно-восстановительные работы в подтопленных микрорайонах Дальнереченска и оказать людям необходимую помощь.