В Приморье зарегистрировали первые случаи кори
Первые случаи кори зарегистрированы в Приморском крае, очаги заболевания появились во Владивостоке.
Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.
«Очаги болезни появились во Владивостоке. В основном это завозные случаи», — говорится в публикации.
Отмечается, что в крае проводятся мероприятия по выявлению заболевших, людей с подозрением на корь и их контактов для предотвращения распространения заболевания.
В мае в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость корью в России постепенно снижается.