В Приморье зарегистрировали первые случаи кори

Первые случаи кори зарегистрированы в Приморском крае, очаги заболевания появились во Владивостоке.

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Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Очаги болезни появились во Владивостоке. В основном это завозные случаи», — говорится в публикации.



Отмечается, что в крае проводятся мероприятия по выявлению заболевших, людей с подозрением на корь и их контактов для предотвращения распространения заболевания.

В мае в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость корью в России постепенно снижается.