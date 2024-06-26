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В Приморье зарегистрировали первые случаи кори

Первые случаи кори зарегистрированы в Приморском крае, очаги заболевания появились во Владивостоке.

В Приморье зарегистрировали первые случаи кори
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Очаги болезни появились во Владивостоке. В основном это завозные случаи», — говорится в публикации.

Отмечается, что в крае проводятся мероприятия по выявлению заболевших, людей с подозрением на корь и их контактов для предотвращения распространения заболевания.

В мае в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость корью в России постепенно снижается.

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