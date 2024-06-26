Эксперт рассказала, как иностранцу получить гражданство России
Российское гражданство предоставляет возможность пользоваться всеми правами россиянина, включая голосование на выборах, возможность работы в государственных структурах и правоохранительных органах. Существует несколько способов получения гражданства.
"В соответствии со ст.12 ФЗ-138 гражданство РФ можно получить по следующим основаниям. По праву рождения. Если ребенок появился на свет на территории РФ и хотя бы один из родителей является российским подданным, он приобретет право на гражданство по рождению", - пояснила "Российской газете" эксперт по вопросам миграции Мария Карим.
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Восстановление гражданства - тоже основание. Если ранее человек был гражданином России, но по какой-то причине отказался от паспорта РФ, он вправе в любой момент начать процедуру восстановления.
Принятие гражданства. Иностранный гражданин вправе добровольно принять гражданство РФ, пройдя соответствующую процедуру.
В ФЗ-138 обозначено, что российское гражданство можно получить в общем или упрощенном порядке.
Процедура оформления российского гражданства состоит из нескольких этапов:
1. Разрешение на временное проживание
Получить РВП могут все иностранцы, владеющие русским языком и прошедшие медицинское освидетельствование. Ежегодно Правительство РФ выделяет определенное число квот, поэтому подавать документы на получение РВП следует в начале года. Также существует ряд категорий граждан, которые могут оформить РВП без учета квоты:
• иностранцы, родившиеся на территории РФ и состоящие ранее в гражданстве РФ;
• лица, имеющие на территории России родственника первой линии родства - гражданина РФ;
• несовершеннолетние дети при условии, что родители проживают в России;
• носители русского языка;
• специалисты определенных профессий (перечень утвержден в Приказе Минтруда №734н от 25.11.2019 года);
• студенты российских ВУЗов;
• лица, состоящие в брачных отношениях с гражданином РФ.
2. Вид на жительство
Этот документ дает право иностранцу проживать в России без ограничения по срокам, осуществлять трудовую деятельность в любом регионе и беспрепятственно въезжать и выезжать из страны. Для получения ВНЖ необходимо:
• предварительно оформить РВП и прожить на территории РФ некоторое время;
• сдать экзамен на знание русского языка и получить соответствующий сертификат;
• подать заявление в МВД и пройти медосмотр;
• подтвердить наличие законного дохода (справка от работодателя, выписка с банковского счета, 2-НДФЛ);
• подтвердить наличие жилья;
• оплатить пошлинный сбор (с 1 июля 2024 года - 6 тыс. рублей).
Оформляя ВНЖ, следует помнить, что гражданин обязан большую часть времени находиться в России. За границей можно проживать не более 6 месяцев в течение года. Также следует тщательно соблюдать российские законы. При наличии двух и более административных нарушений ВНЖ аннулируется. Аналогичное решение принимается за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
3. Гражданство РФ
Прожив на территории России 5 лет с ВНЖ, иностранец получает право подать документы на российское гражданство в общем порядке. Процесс достаточно длительный, может занять около года.
Ряд категорий граждан вправе воспользоваться упрощенным порядком оформления гражданства РФ (глава 3 ФЗ-138):
• участники программ переселения соотечественников;
• обладатели статуса носителя русского языка;
• супруги граждан РФ при условии наличия совместных детей;
• дети граждан России;
• граждане, зарегистрированные на территории ЛНР И ДНР;
• военнослужащие по контракту и члены их семей.
При упрощенном порядке решение о выдаче паспорта принимается территориальным подразделением МВФ, в результате чего сроки ожидания существенно сокращаются (3-6 месяцев).