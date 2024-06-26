Эксперт рассказала, как иностранцу получить гражданство России

Российское гражданство предоставляет возможность пользоваться всеми правами россиянина, включая голосование на выборах, возможность работы в государственных структурах и правоохранительных органах. Существует несколько способов получения гражданства.

© РИА Новости / Максим Блинов

"В соответствии со ст.12 ФЗ-138 гражданство РФ можно получить по следующим основаниям. По праву рождения. Если ребенок появился на свет на территории РФ и хотя бы один из родителей является российским подданным, он приобретет право на гражданство по рождению", - пояснила "Российской газете" эксперт по вопросам миграции Мария Карим.



В России хотят отменить статус носителя русского языка для иностранцев

Восстановление гражданства - тоже основание. Если ранее человек был гражданином России, но по какой-то причине отказался от паспорта РФ, он вправе в любой момент начать процедуру восстановления.

Принятие гражданства. Иностранный гражданин вправе добровольно принять гражданство РФ, пройдя соответствующую процедуру.

В ФЗ-138 обозначено, что российское гражданство можно получить в общем или упрощенном порядке.

Процедура оформления российского гражданства состоит из нескольких этапов:

1. Разрешение на временное проживание

Получить РВП могут все иностранцы, владеющие русским языком и прошедшие медицинское освидетельствование. Ежегодно Правительство РФ выделяет определенное число квот, поэтому подавать документы на получение РВП следует в начале года. Также существует ряд категорий граждан, которые могут оформить РВП без учета квоты:

• иностранцы, родившиеся на территории РФ и состоящие ранее в гражданстве РФ;

• лица, имеющие на территории России родственника первой линии родства - гражданина РФ;

• несовершеннолетние дети при условии, что родители проживают в России;

• носители русского языка;

• специалисты определенных профессий (перечень утвержден в Приказе Минтруда №734н от 25.11.2019 года);

• студенты российских ВУЗов;

• лица, состоящие в брачных отношениях с гражданином РФ.

2. Вид на жительство

Этот документ дает право иностранцу проживать в России без ограничения по срокам, осуществлять трудовую деятельность в любом регионе и беспрепятственно въезжать и выезжать из страны. Для получения ВНЖ необходимо:

• предварительно оформить РВП и прожить на территории РФ некоторое время;

• сдать экзамен на знание русского языка и получить соответствующий сертификат;

• подать заявление в МВД и пройти медосмотр;

• подтвердить наличие законного дохода (справка от работодателя, выписка с банковского счета, 2-НДФЛ);

• подтвердить наличие жилья;

• оплатить пошлинный сбор (с 1 июля 2024 года - 6 тыс. рублей).

Оформляя ВНЖ, следует помнить, что гражданин обязан большую часть времени находиться в России. За границей можно проживать не более 6 месяцев в течение года. Также следует тщательно соблюдать российские законы. При наличии двух и более административных нарушений ВНЖ аннулируется. Аналогичное решение принимается за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

3. Гражданство РФ

Прожив на территории России 5 лет с ВНЖ, иностранец получает право подать документы на российское гражданство в общем порядке. Процесс достаточно длительный, может занять около года.

Ряд категорий граждан вправе воспользоваться упрощенным порядком оформления гражданства РФ (глава 3 ФЗ-138):

• участники программ переселения соотечественников;

• обладатели статуса носителя русского языка;

• супруги граждан РФ при условии наличия совместных детей;

• дети граждан России;

• граждане, зарегистрированные на территории ЛНР И ДНР;

• военнослужащие по контракту и члены их семей.

При упрощенном порядке решение о выдаче паспорта принимается территориальным подразделением МВФ, в результате чего сроки ожидания существенно сокращаются (3-6 месяцев).