Мебель из отходов начнут печатать на российских 3D-принтерах

Первый завод по производству изделий из вторичного пластика и древесно-полимерного композита (ДПК) методом 3D-печати открылся в России. Из ДПК будут изготавливать предметы интерьера и мебель, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

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Новая технология 3D-печати позволит создавать многослойные устройства

"Импортозамещение - одно из ключевых направлений нашей работы. С начала реформы мы смогли довести долю отечественного оборудования в отрасли до более чем 90%. С коллегами посетили открытие завода по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторичного сырья методом 3D-печати. Основной материал для печати мебели - инновация. Это уникальный для нашей страны древесно-полимерный композит, то есть смесь отходов древесного производства - древесной муки и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая ощущается и даже пахнет, как дерево. Подобного в России ранее никто не делал. Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод - еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.



ДПК - инновационный для 3D-печати материал. Он представляет собой смесь отходов древесного производства и переработанного полиэтилена или ПЭТа. До недавнего времени он производился только в Нидерландах. Компания Trashback занимается печатью изделий из гранул вторичного полистирола, таких как вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы, уличные фонари, урны, лавочки.