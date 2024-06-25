В Новоуральске ученица лицея набрала 300 баллов по ЕГЭ

В Новоуральске Свердловской области выпускница лицея №56 Анна Марковская набрала максимальные 300 баллов, сдав ЕГЭ по литературе, русскому и английскому языкам.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

Выпускница призналась, что в течение года проходила подготовку к участию в олимпиадах, в том числе на базе фонда поддержки талантливых детей «Золотое сечение».

Ранее в Челябинске девять учащихся набрали 200 и один — 300 баллов по итогам сдачи ЕГЭ в этом учебном году.