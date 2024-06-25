Состояние телеведущего Корчевникова ухудшилось после операции на мозге

Состояние здоровья известного телеведущего Бориса Корчевникова значительно ухудшилось после операции на мозге, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты напомнили, что 9 лет назад врачи диагностировали у Бориса опухоль мозга. Позже выяснилось, что опухоль является доброкачественной. Телеведущий прожил с ней несколько лет. Затем врачи приняли решение о проведении ряда операций.

Корчевников отметил, что в настоящее время практически не может работать из-за почти полной потери слуха. Он добавил, что свою жизнь может описать одним словом: «тишина».

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По его словам, не опускать руки, бороться ему помогает только вера в Бога и ежедневные молитвы.