Брат Хаматовой рассказал о причинах переезда из России

Брат актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль заявил, что покинуть Россию и переехать в Латвию его заставили «бесконечный страх, невозможность терпеть глумление и высказывать свою точку зрения». Как объяснил актер в интервью, ему было страшно не только за себя, но и за своего ребенка, который, по мнению отца, должен расти «в свободной стране». Ранее Хаматов был ведущим артистом в московском театре «Современник».

Хаматов отметил, что в России его самомнение страдало из-за того, что многие собеседники насмехались над его точкой зрения. Он подчеркнул, что это вызывало у него чувство постоянного страха. Также актер признался, что не видит своего будущего в России и не знает, что должно произойти, чтобы он захотел вернуться назад. По его словам, ему было бы трудно общаться с соотечественниками, которые поддержали СВО. Хаматов заявил, что уже «оторвался от дома».

Ранее сообщалось, что Хаматову, покинувшую Россию после начала специальной военной операции, уволили из театра в Риге из-за низкого интереса публики к спектаклям, где она играла. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он подчеркнул, что никакого политического преследования артистки в этом не замешано. Он также отметил, что считает Хаматову плохой актрисой, которую продвигали по внетворческим причинам. По его словам, из нее сделали «искусственную звезду в России», которая в настоящий момент гаснет.

Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что на Западе больше не дадут работать артистам, уехавшим из России и критиковавшим СВО. Он выразил мнение, что звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.