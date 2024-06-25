Суд отклонил жалобу Екатерины Шульман на штраф

"Рен ТВ": суд отклонил апелляционную жалобу политолога Екатерины Шульман
Суд отклонил апелляционную жалобу политолога Екатерины Шульман. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».
До этого Мещанский районный суд Москвы оштрафовал ее на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента.
В апреле 2022 года Шульман вместе с журналистами Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Алексеем Семеновым (признан в РФ иностранным агентом), карикатуристом Сергеем Елкиным (признан в РФ иностранным агентом) и основателем и шеф-редактором The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романом Доброхотовым внесли в список иноагентов. За несколько дней до решения Минюста политолог уехала из России в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. При этом она заявила, что не претендует на статус полноценного эмигранта и не собирается «что-то изображать».
Также прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). В ведомстве заявили, что артист дважды за год привлекался к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, однако продолжил распространять сообщения без плашки.