В СПЧ объяснили, почему против отправки маньяков на СВО

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов высказался против отправки маньяков в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Он этом он сообщил NEWS.ru. Он пояснил, что после возвращения из зоны СВО маньяки в 70% случаев возвращаются к преступной деятельности, поэтому за ними как минимум должны постоянно наблюдать.

Кабанов напомнил, как десять лет назад в России предложили сделать специальный браслет для таких заключенных. Однако решение по данному поводу до сих пор не принято, так как правозащитники считают, что этот аксессуар будет нарушать конституционные права человека.

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Член СПЧ добавил, что большинство его коллег также отрицательно относятся к историям с рецидивами преступлений после возвращения бывших заключенных из зоны спецоперации.