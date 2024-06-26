Российские вузы попали под «волну» ботов

В российские вузы начали массово «поступать» боты, с их помощью студенты отслеживают их место в рейтинге

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Выпускники школ в этом году активно используют специальные программы для отслеживания своего положения в конкурсе на бюджетные места в российских вузах. Это позволяет им оперативно узнавать свои шансы на поступление и принимать соответствующие меры, например, переподавать документы в другие учебные заведения. Боты-парсеры, активируемые абитуриентами и их родителями, регулярно сканируют сайты вузов для получения информации о баллах и конкурсных позициях других кандидатов.

Приёмная кампания этого года стартовала 20 июня и уже заметно отличается от предыдущих лет высокой активностью использования информационных технологий абитуриентами. Боты-парсеры регулярно обновляют данные на сайтах вузов, помогая абитуриентам быстро реагировать на изменения в конкурсных позициях и выбирать стратегию поступления.

Эксперты отмечают, что в текущей приёмной кампании доля ботового трафика достигает значительных значений, что свидетельствует о повышенном интересе к автоматизированным способам отслеживания информации о поступлении. Подобные технологии позволяют абитуриентам с более высокими баллами точнее планировать свои шаги и увеличивать свои шансы на поступление.

Таким образом, использование ботов-парсеров в приёмной кампании помогает абитуриентам эффективно управлять своими учебными перспективами, хотя это требует осторожного подхода и соблюдения законных норм использования таких программ.