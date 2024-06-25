Суд отклонил жалобу фемактивистки Маршенкуловой на заочный арест

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера-фемактивистки Залины Маршенкуловой на заочный арест по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

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«Московский городской суд оставил постановление... без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.



17 апреля Маршенкулову объявили в федеральный розыск. В тот же день следователи провели обыск в ее квартире, которая располагается на юго-востоке столицы неподалеку от музея-заповедника Кусково.

В мае Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку. Стало известно, что ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Предположительно, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой в Telegram, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).