В Якутии оштрафовали журналиста за съемку с помощью дрона

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Восточному округу во время мониторинга воздушного пространства Якутска обнаружили летательный аппарат, который снимал военный объект. Об этом сообщает »Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

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В публикации напомнили, что с 25 июня по 7 июля, во время проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», в Якутске ограничили использование дронов. Но местный 46-летний журналист нарушил этот запрет.

«На сделанных им фотографиях <…> обнаружили детальную съемку места дислокации военной части», — уточнили в сообщении.



В результате представителя СМИ привлекли к административной ответственности, ему назначили штраф в 30 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали за нарушение обязанностей иноагента.