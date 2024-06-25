Всех заключенных СИЗО-1 в Ростове побрили наголо. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что это сделали из-за террористов, которые 16 июня взяли сотрудников уголовно-исполнительной системы в заложники.

«Теперь каждый находящийся в камере – без бороды и волос на голове. Независимо от вероисповедания. Незадолго до «петровских реформ» охранникам следственного изолятора в Ростове-на-Дону дали добро на более жесткий досмотр подозреваемых», – говорится в сообщении.



Ранее адвокат захватчика заложников в СИЗО-1 Ростова подтвердил, что тот выжил.