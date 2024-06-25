Врачи отказались госпитализировать пенсионера с подозрением на инсульт

В Магнитогорске врачи отказали пенсионеру с подозрением на инсульт в госпитализации из-за отсутствия городской прописки. Об этом дочь мужчины рассказала в сообществе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

По словам женщины, ее пожилому отцу стало плохо 22 июня. У пенсионера было очень высокое давление, ему вызвали скорую помощь, которая доставила пациента в горбольницу №4 на Уральской улице. Однако медсестра отказалась принять больного, заявив, что мужчина прописан в другом населенном пункте и от него пахнет.

Дочь пациента отметила, что ее отец состоит в этой больнице на учете у эндокринолога, так как страдает от сахарного диабета второй стадии. Тем не менее врачи не согласились принять пенсионера, и он с супругой был вынужден повторно вызывать скорую помощь от ближайших родственников. В итоге санитару удалось договориться о госпитализации мужчины с горбольницей №3.

«Он уже не мог идти своим ногами, его на каталке увезли. Сразу померили давление, сделали КТ и оставили в больнице», — уточнила горожанка.



В пресс-службе регионального минздрава инцидент не комментировали. Вторая городская больница также не стала оставлять комментариев по поводу произошедшего.