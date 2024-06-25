В предыдущие периоды истории Россия, хоть и нечасто, но проигрывала войны. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

«У России два союзника – армия и флот. И у России есть два врага – это шапкозакидательство и разобщенность», процитировала Симоньян расхожее выражение, приписываемое Александру III.



По словам Симоньян, «шапкозакидательство» – это в данном случае то же, что «вранье». Главред RT предложила наказывать должностных лиц «за вранье» согласно УК РФ.

«Кормушка»: Симоньян объяснила желание Запада воевать против России

Напомним, президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам о том, почему не поставляет оружие России и Украине. Он также поделился, за что его обвиняют в массах. Он подчеркнул, раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.