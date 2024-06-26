17-миллионный гость выставки "Россия" отправится с семьей в Нижний Новгород

17-миллионным посетителем международной выставки-форуме "Россия" стал волгоградец Егор Морозов. Он приехал в Москву из Волгограда вместе с женой Ольгой и двумя сыновьями.

"Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна", - приводит слова Егора Морозова пресс-служба выставки.



Семья Морозовых получила подарки от организаторов выставки и правительства Нижегородской области, в том числе сертификат на трехдневное путешествие по региону.

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"Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород - 100 процентов настоящая Россия!" - пообещал зампред правительства Нижегородской области Игорь Зотов.



Поездка предполагает посещение достопримечательностей Нижнего Новгорода и Городца.

"Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей - не менее 100 тысяч человек в сутки", - сообщила гендиректор выставки Наталья Виртуозова.



Она напомнила, что 8 июля выставка закрывается.

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года. В нескольких павильонах представлены важнейшие достижения страны. Организаторы обращают внимание на то, что по масштабу и посещаемости выставка опередила аналогичные мероприятия в Дубае, Милане и Шанхае.