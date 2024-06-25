Количество детей, которые эвакуированы из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом РДКБ сообщает в Telegram.

Отмечается, что по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко четверо детей, пострадавших из-за ракетной атаки ВС Украины на Севастополь, госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу ведомства.

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Уточняется, что речь идёт о детях от 8 до 15 лет, троих мальчиках и одной девочке.

«Состояние пациентов тяжёлое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — сказано в сообщении.



Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ американскими ракетами АТACMS на Севастополь погибли три местных жителя, а также один турист.