Хабаровск может потерять Амур

Обостряется проблема с изменением русла Амура. Ситуация требует срочных мер, иначе Хабаровск рискует остаться без реки.

Алексей Махинов, заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН, в интервью изданию «Хабаровский край сегодня» рассказал о ситуации, особо отметив, что необходимо безотлагательно принять необходимые меры, чтобы предотвратить уход реки от Хабаровска.

По его словам, Амур у Хабаровска отличается сложной и непредсказуемой русловой динамикой. Река здесь образует несколько крупных рукавов, разделенных островами, каждый из которых ведет себя по-разному. В районе Хабаровска Амур огибает большую излучину, прижимаясь правым берегом к скальным породам, которые сдерживают его смещение. Левый берег, состоящий из песчаных отложений, подвержен эрозии, что делает излучину все круче. Река устремилась в Пемзенскую протоку, начав размывать этот участок и формировать новое русло.

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Протока со временем увеличивалась, захватывая все больше воды из основного русла и уводя её в обход города. Это стало проблемой, так как Амур несет с собой большое количество песчаных наносов — около 22 миллионов тонн песка и глины в год в районе Хабаровска.

Когда вода пошла в Пемзенскую протоку, наносы продолжали следовать привычному руслу, но теперь поток воды не мог их переносить, и песчаные отложения начали накапливаться, образуя остров перед центральной набережной Хабаровска. Алексей Махинов отметил, что за несколько лет здесь накопилось около 180 миллионов тонн наносов, угрожая водозабору города, расположенного на противоположном берегу.

Уход воды в Пемзенскую протоку привел к тому, что ледоход теперь начинается там, а не в основном русле, что вызывает тревогу. Ледовые массы, выходя из протоки, могут повредить опоры моста, которые рассчитаны на прямой поток льда, а не «атаку под углом».

В перспективе расширение русла может угрожать железной дороге, подходя вплотную к железнодорожному полотну. Специалисты давно заметили эти изменения и предложили решение — перекрыть Пемзенскую и Бешеную протоки переливными дамбами, чтобы вернуть воду в район Хабаровска. В 2006 году дамбы были построены, что сразу увеличило количество воды в основном русле.

Однако песчано-глинистые породы легко размываются, и плотины из камней постепенно оседали. После наводнений 2013 и последующих лет дамбы не выдержали, и правый берег Пемзенской протоки размывался. Теперь образовался глубокий канал, отводящий воду из основного русла Амура.

Алексей Махинов считает, что необходимо срочно провести детальную ревизию состояния дамбы и подготовить проект её реконструкции, что потребует значительных средств. Протока Пемзенская представляет собой мощный водный поток, справиться с которым сложно. И это лишь одна из проблем, так как остается ещё и Бешеная протока. Решение должно охватывать обе плотины, чтобы избежать переноса проблемы с одной протоки на другую.