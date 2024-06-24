Уволенная из латвийского театра Чулпан Хаматова рассказала о дальнейших планах

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своих планах после увольнения из труппы Нового Рижского театра. В интервью изданию StarHit она поделилась, что намерена отправиться на гастроли в Европу и США.

По ее словам, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым.

«Затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — добавила артистка.



Об увольнении Хаматовой из латвийского театра стало известно 17 июня. Причиной такого решения, по словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, стало недовольство режиссера работой актрисы. Спектакли с ее участием были отменены.