Умер заразившийся ботулизмом житель Костромы

21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области.

"К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому", - проинформировали в пресс-службе.

