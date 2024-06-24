$87.37-0.5994.08-0.18
Войти в почту

Заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом житель Костромы умер в больнице

21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области.

Умер заразившийся ботулизмом житель Костромы
© ТАСС
"К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому", - проинформировали в пресс-службе.

Общество