Книги Глуховского* и Акунина** уберут с первых полок библиотек

Произведения писателей-иноагентов будут предоставлять и размещать в библиотеках в особом порядке. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 25 июня.

Документ вносит изменения в закон «О библиотечном деле». Минкультуры предлагают наделить полномочиями установления особого порядка использования и доступа к фондам библиотек, которые находятся на территориях новых регионов и сформированы там до дня их принятия в состав России.

«Фонды библиотек этих регионов комплектовались, когда они входили в состав Украины, именно поэтому в этих фондах много националистической литературы, литературы, которая героизирует приспешников Гитлера, таких как Бандера, Шухевич, литературы, которая направлена на пропаганду русофобии, литературы, которая переформатировала сознание украинского народа, литературы, которая искажает историческую правду», — пояснила член Комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.



Свободный доступ к такой литературе недопустим, уверены авторы законопроекта. Однако с ней будут работать ученые, историки, политики, эксперты, ее будут использовать как доказательную базу.

Второе изменение направлено на определение особенностей предоставления книг некоторых авторов в общедоступных библиотеках по всей России. Предлагается ограничить использование книг авторов, которые включены в реестр иностранных агентов или участвуют в экстремистской или террористической деятельности.

«Мы не изымаем книги этих авторов, мы не запрещаем тотально эти книги, но их нельзя ставить на переднюю полку в библиотеках, чтобы не пропагандировать имена этих авторов. Хотя спрос на них имеется. Целый ряд произведений, например, у Акунина** пользуется спросом», — отметила депутат.



Особый порядок использования этой литературы также разработает Минкультуры. Его попросили предоставить ко второму чтению законопроекта, сообщила парламентарий.

* Признан в РФ иноагентом

** Признан в РФ иноагентом, внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга