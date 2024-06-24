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Минпросвещения согласилось с введением в школах оценки за поведение

Минпросвещения РФ не против появления оценки за поведение в школах, но надо определить критерии ее выставления, заявил глава министерства Сергей Кравцов. ТАСС

При этом, по словам Кравцова, предварительно следует определиться с критериями оценки, кто ее будет выставлять и на что она будет влиять. Газета.Ru

Предложение «наказывать» оценкой хулиганов и тех, кто нарушает школьные правила выдвинул глава СПЧ Валерий Фадеев. Причем, в добавок к оценке, по мнению Фадеева, нужно также не допускать нарушителей к выпускным госэкзаменам. Российская газета

Минпросвещения согласилось с введением в школах оценки за поведение
© РИА Новости
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