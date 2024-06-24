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Суд: "Кухню на районе" могут закрыть на 90 суток за нарушение санитарных норм

Компанию по доставке готовых блюд «Кухня на районе» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

«Кухню на районе» могут временно закрыть из-за санитарных нарушений
© Газета.Ru

Согласно данным суда, в отношении компании был составлен протокол за «нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил».

Протокол был составлен в отношении ООО «Локалкитчен», которое является правообладателем бренда «Кухня на районе».

До этого генеральный директор ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антон Лозин и еще два фигуранта по делу о массовом отравлении и случаях ботулизма обжаловали домашний арест.

Следователи хотели добиться ареста четырех фигурантов, но в следственный изолятор (СИЗО) был отправлен только повар Карим Норматов.

Общество