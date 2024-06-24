Евросоюз ввел санкции против «Артека»

Международный детский центр «Артeк» в числе других 116 физических и юридических лиц из России попал в новый санкционный список Евросоюза, говорится в опубликованном документе.

В материалах журнала ЕС утверждается, что указанное российское Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение якобы материально поддерживает угрожающие территориальной целостности Украины действия.

«Артек» — международный детский центр, расположенный на южном берегу Крыма, в советское время был самым знаменитым пионерлагерем СССР и считался визитной карточкой пионерской организации страны. Первая его смена открылась 16 июня 1925 года.

Под санкции США «Артeк» попал около года назад. В посольстве России в США тогда заявили, что решения американцев основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных.