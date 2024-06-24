В аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

Меры безопасности усилены в столичном аэропорту Шереметьево после теракта в Дагестане, передает корреспондент ТАСС.

Очереди начинаются с момента регистрации на рейс, где можно простоять около полутора часов, здесь тщательно проверяют документы. Далее снова проверяют документы, уже в зоне досмотра. Проводится усиленный досмотр - ручной и с пропуском через рамку. Всех просят снимать обувь, в том числе, открытую. Также в аэропорту множество сотрудников полиции, в том числе кинологов с собаками. Одна из сотрудниц аэропорта сказала корреспонденту ТАСС, что меры безопасности усилены в связи с трагедией в Дагестане.

23 июня неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма и две синагоги. Погибли более 15 сотрудников полиции. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, погибли также несколько гражданских, среди них отец Николай, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте.