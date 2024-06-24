ЕС ввел санкции против журналиста Габрелянова

Европейский союз внес в санкционный список генерального директора и президента News Media Арама Габрелянова. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Габрелянов попал в "черный список" ЕС из-за того, что якобы "распространял агрессивную пропаганду, фейки и дезинформацию". В ЕС отмечают, что российский журналист поддерживает и осуществляет действия, которые подрывают и угрожают "территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Арам Габрелянов — российский журналист и издатель, создатель проекта Life и газеты "Жизнь", президент холдинга "Балтийская медиагруппа", генеральный директор издательского дома "News Media". Также стало известно, что Европейский союз с 25 июня 2024 года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории регионального содружества, таким как РИА Новости, "Известия", "Российска газета" и Voice of Europe.