ЕС ввел санкции против министра образования ДНР

ЕС ввел санкции в отношении министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой, говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

В документе утверждается, что Колударова якобы причастна к "депортации детей с Украины для их перевоспитания в Российской Федерации". Кроме того, указывается, что министр "сотрудничает с Рамзаном Кадыровым и Движением первых <…> для проведения образовательных мероприятий, в том числе военного характера, для детей в возрасте от 6 до 18 лет, основанных на "традиционных русских духовно-нравственных целях".



Колударова назначена министром образования и науки ДНР в июле 2022 года.